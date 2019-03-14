شاهد.. برشلونة يتقدم على ليون في الشوط الأول بدوري الأبطال

أنهي برشلونة الشوط الأول متفوقًا بهدفين دون رد على ضيفه ليون الفرنسي، في اللقاء الذي يقام بينهما على ملعب الكامب نو، ضمن منافسات إياب دور الــ16 بدوري أبطال أوروبا.
وسجل ليونيل ميسي هدف برشلونة من ركلة جزاء في الدقيقة 17.
احتسب حكم المباراة ركلة جزاء في الدقيقة 16 لصالح برشلونة بعد عرقلة لويس سواريز من جانب مدافع ليون، لينفذها ليونيل ميسي في منتصف المرمي معلنًا الهدف الأول في المباراة .
حاول لاعبو ليون إدراك التعادل وكاد
لكن فيليبي كوتينيو اضاف الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 31 بعدما وصلت إليه تمريرة رائعة من زميله سواريز لم يتوان في إيداعها في المرمي بتسديدة قوية.
شاهد أهداف المباراة :
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