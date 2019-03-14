التعادل يحسم الشوط الأول من مواجهة ليفربول وبايرن ميونخ

انتهى الشوط الأول من مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي يجمع الفريقين حاليًا على ملعب أليانز أرينا في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال اوروبا.
بدأت المباراة بهدوء وحذر بالغ من الطرفين، حيث لم يصل أي من الفريقين إلى المرمى طوال الـ 20 دقيقة الاولى لينحصر اللعب في وسط الملعب، باستثناء محاولة من ليفاندوفسكيلإستغلال كرة طولية من أجل الحصول على ركلة جزاء ولكن الحكم أشار باستئناف اللعب.
وفي الدقيقة 25 قام فيرمينو بتسديد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم بقليل في أولى هجمات ليفربول.
ومن كرة امامية من فيرجيل فان دايك، خرج نوير من مرماه بشكل خاطيء، ليستغل السنغالي ساديو ماني
وبعد الهدف استحوذ ليفربول على مجريات اللعب بشكل واضح، ولكن دون أن تتاح له فرص تهديفية خطيرة.
ومن كرة سريعة من الجهة اليمنى ارسل سيرج جنابري، كرة عرضية فشل دفاع ليفربول في إبعادها ليسجل ماتيب بالخطأ في مرماه معلناً عن هدف التعادل للفريق البافاري في الدقيقة 39.
وانحصر اللعب بوسط الملعب بعد هدف التعادل، وظهر الفريق البافاري بشكل أفضل من ليفربول خلال الدقائق الاخيرة من الشوط الاول.
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