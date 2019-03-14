شاهد..بايرن ميونيخ يسجل التعادل أمام ليفربول من نيران صديقة

عادل بايرن ميونيخ نظيره ليفربول ، بالهدف الأول ، في المباراة الجارية حاليًا على ملعب "أليانز

أرينا" ضمن إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

سجل جويل ماتيب "هدف عكسي" في مرماه بالدقيقة 39، بعد عرضية قوية قريبة من مرمى ليفربول، لمسها ماتيب لتدخل في شباك مرمى فريقه.

شاهد الهدف..