ليفربول يقسو على بايرن ميونخ بثلاثية ويتأهل لربع نهائي الأبطال

حقق ليفربول الإنجليزي، فوزًا ثمينًا على نظيره بايرن ميونخ، بثلاثة أهداف مقابل هدف، بالمباراة التي جمعتهما في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، ليتأهل الريدز لربع نهائي المسابقة.



أحرز ساديو ماني الهدف الأول والثالث لليفربول في الدقائق 26 و84 وفيرجيل فان ديك الهدف الثاني بالدقيقة 69، بينما أحرز جويل ماتيب، مدافع الريدز هدف بالخطأ في مرماه لصالح البايرن بالدقيقة 39.



الدقائق الأولى من المباراة، شهدت ضغط كبير من ثلاثي هجوم ليفربول على دفاع بايرن، الذي ظل يمرر الكرة في منطقة الخلف ومن ثم إلى نوير.



طالب ليفاندوفيسكي الحصول على ركلة جزاء بالدقيقة 11، بعدما سيطر على الكرة داخل المنطقة وسقط بعد ضغط من ماتيب، ليرفض حكم اللقاء طلب مهاجم البايرن ويستكمل اللعب.



في الدقيقة 13 من بداية اللقاء، تعرض جوردن هندرسون لاعب وسط ليفربول، للإصابة، وخرج متأثرًا بإصابته ليحل محله فابينهو.



فعليًا، جاءت الهجمة الأولى لليفربول في الدقيقة 24، بعد كرة وصلت إلى فيرميو، على حدود منطقة الجزاء، سددها قوية بالقدم اليمنى على يسار مانويل نوير، إلا أنها في الشباك الخارجية.



وسجل ساديو ماني، الهدف الأول لمصلحة ليفربول في الدقيقة 26، بعد أسيست مميز من قلب الدفاع فيرجيل فان ديك، الذي مرر كرة طولية من الدفاع خلف رافينيا، الظهير الأيمن للبايرن، حصل عليها ساديو وسط خروج خاطئ من نوير، ليراوغه السنغالي ويسدد الكرة في المرمى الخالي.



وحاول ليفاندوفيسكي تعديل النتيجة بالدقيقة 29، بعدما فضّل التسديد من خارج المنطقة، إلا أن كرته ارتطمت بأقدام فان ديك ووصلت سهلة لأيدي أليسون.



وأنقذ نوير مرماه ببراعة من الهدف الثاني، بعد هجمة سريعة وصلت إلى ماني في الجانب الأيسر ومرر كرة إلى روبرتسون في عمق دفاع البايرن، وسدد تصويبة قوية أبعدها نوير بذراعه إلى ركلة ركنية.



وتعادل بايرن ميونخ في الدقيقة 39، بعد مجهود مميز بداية من تمريرة طولية من سولي في الدفاع إلى جنابري خلف المدافعين في الجهة اليمنى للبايرن، وتوغل داخل المنطقة ومرر عرضية أرضية، حولها جويل ماتيب، مدافع الريدز، بالخطأ في مرماه.



وحاول ديفيد ألابا، استغلال الركلات الحرة الثابتة، وسدد كرة من مسافة بعيدة من خارج المنطقة، بالدقيقة 43 إلا أن أليسون كان في المكان الصحيح وتصدى لها.



واقترب محمد صلاح من تسجيل ثاني أهداف ليفربول، بعد هجمة مرتدة سريعة، بعدما حصل على الكرة من منتصف الملعب وتوغل وسدد من على حدود منطقة الجزاء كرة قوية أبعدها نوير ببراعة عن مرماه بالدقيقة 49.



وفي الدقيقة 60، كاد بايرن ميونخ أن يسجل هدفًا بنفس طريقة الهدف الأول، بعد تمريرة طولية إلى جنابري خلف روبرتسون، وتمريرة عرضية أرضية، لم تجد من يتابعها لتمر داخل منطقة الستة ياردة إلى خارج الملعب.



وأنقذ نوير مرماه من كرة مخادعة، بعد ركلة ركنية نفذها أرنولد، وأبعدها الحارس لركنية جديدة بالدقيقة 69، ليعود فان ديك ويسجل الهدف الثاني للريدز، بعدما نفذ جيمس ميلنر الركنية، وسددها المدافع الهولندي في المرمى بعد ارتقاء عالٍ.



وأهدر صلاح فرصة تسجيل الهدف الثالث بطريقة غريبة، بعدما مر من مدافعي البايرن، وفضّل تسديد الكرة رغم وجود ماني بجانبه بمفرده تمامًا، ليهدر الكرة ويبعدها نوير من أمام مرماه بالدقيقة 74.



وسدد فيرمينو تصويبة من خارج المنطقة بالقدم اليمنى، بالدقيقة 80، وصلت في منتصف المرمى في أيدي نوير.



وحاول ريناتو سانشيز، تعديل النتيجة لأصحاب الأرض، بتسديدة أرضية زاحفة بالدقيقة 82، خرجت بجانب المرمى.



وعاد ماني ليسجل ثاني أهدافه الشخصية والثالث لليفربول، بعد عرضية مميزة من محمد صلاح على رأس المهاجم السنغالي، بالدقيقة 84.





المصدر: موقع كورة