اونلاين | مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ يلا شوت yalla shoot سريع يوتيوب| الأن اونلاين ماتش ليفربول كورة ستار دوري الابطال 1 b

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ننقل يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر كورة لايف yalla shoot في اياب دور الستة عشر من دوري ابطال اوروبا 2019 لكرة القدم، حيث يستضيف بايرن ميونخ الألماني نظيره ليفربول الانجليزي اونلاين يوتيوب HD على ملعب إليانز أرينا، مساء اليوم الأربعاء الثالث عشر من شهر مارس، وسوف نخصص لكم رابط مشاهدة مباراة ليفربول ضد بايرن ميونخ بث مباشر كورة ستار أون لاين بدون تقطيع قبل انطلاق اللقاء بجودة مميزة وبالتعليق العربي الرائع.

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مشاهدة ليفربول وبايرن ميونخ مباشر الشوط الثاني، بدأ الشوط الثاني من مباراة ليفربول وبايرن والنتيجة تشير إلى تعادل إيجابي بهدف لكل فريق، الآن شاهد ليفربول ضد بايرن ميونخ بدون تقطيع الشوط الثاني.، حيث سيحاول كل فريق حسم اللقاء لصالحه.

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مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر kora live، يبدأ موعد وتوقيت مشاهدة ليفربول وبايرن ميونخ اليوم بث مباشر الاسطورة في دوري الابطال على الهواء مباشرة في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءا بتوقيت الرياض، وستقوم قناة bein sport hd 1 بإذاعة المواجهة فيما سيكون رؤوف خليف وخليل البلوشي هم المعلقين.

ليفربول وبايرن ميونخ يلا شوت اونلاين kora star، وفي مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد أنفيلد معقل الريدز، انتهت المواجهة بين الفريقين بالتعادل السلبي دون أن يتمكن أي فريق من هز شباك الآخر، وسيتوجب على اللاعبين في لقاء اليوم تسجيل الأهداف إذا أرادو بلوع دور الثمانية من المسابقة التي يحلم بها الجمهور.

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يرجى من كافة المتابعين وعاشقي الكرة الأوروبية متابعتنا عبر تلك الصفحة بشكل دائم قبل بداية المواجهة، حيث سنوفر لكم لينك بث حي مباشر لمشاهدة مباراة بايرن ميونخ وليفربول يوتيوب، بالتوفيق لنجمنا المصري محمد صلاح من أجل تقديم أداء جيد كما تعودنا منه منذ انضمامه للريدز.

تشكيلة ليفربول الرسمية: حراسة المرمى: أليسون، خط الدفاع: روبيرتسون – فان دايك – ماتيب – أرنولد، خط الوسط: مينلر – هيندرسون – فينالدوم، وفي الهجوم: ماني – فرمينهو – صلاح.

تشكيلة بايرن ميونخ الرسمية: حراسة المرمى: مانويل نوير، خط الدفاع: ألابا – زوله – هوملز – رافينها، خط الوسط: مارتينيز – ألكانتارا – ريبيري – رودريجيز – جانبري، وفي الهجوم: ليفاندوفسكي.

ستنطلق مباراة ليفربول وبايرن ميونخ مباشر بعد قليل وسنتابع معكم أحداثها باستمرار كما يحدث دائماً.

أطلق حكم الساحة صافرة بداية الشوط الاول من اللقاء المرتقب بين الفريقين، حيث يستحواذ البايرن على الكرة مع دفاع متماسك من ليفربول.

ليفربول يسجل الهدف الأول في الدقيقة 26 عن طريق النجم السنغالي المتألق ساديو ماني.

الدقيقة التاسعة والثلاثون جاءت بالخبر السعيد لجماهير بايرن ميونخ، بعدما أحرز مدافع الريدز ماتيب هدف في مرمى فريقه.

انتهت دقائق الشوط الأول من مباراة ليفربول وبايرن ميونخ مباشرة بالتعادل 1-1، ننتظر ما سوف تشهده الدقائق المتبقية للشوط الثاني من اللقاء المشوق.