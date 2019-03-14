اونلاين | مباراة برشلونة وليون اليوم في دوري أبطال أوروبا بث مباشر أهم المباريات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباراة برشلونة وليون اليوم في دوري أبطال أوروبا بث مباشر أهم المباريات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

البث المباشر لمباراة برشلونة وليون في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، معلق المباراة والقنوات الناقلة.

مباراة برشلونة وليون بث مباشر

البث المباشر لمباراة برشلونة وليون

مباراة برشلونة وليون مباشر على الانترنت

- نهاية شوط طويل بعد تمديد الحكم الوقت لـ6 دقائق تعويضاً فترة علاج الحارس.

- د 37 سواريز يضيع فرصة خطيرة تمر بجانب القائم.

- د 34 كان بادياً أن حارس ليون -أحد أهم نقاط القوة لديه- قد تلقى ضربة موجعة حين اصطدم بكوتينيو، لكنه كابر على نفسه ثم قبل النهاية بنحو عشر دقائق لم يعد يحتمل فخرج مستبدلاً.

- هدف د 31، برشلونة يضيف الثاني بواسطة كوتينيو الذي تلقى كرة مقشرة تماماً من سواريز، لكن مفتاح هذا الهدف كان من قبل البرازيلي أرتور.

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- د 29 سواريز يسدد كرة قوية، لكن لوبيز لا يزال بكامل تركيزه.

- اصطدام عنيف بين كوتينو وحارس ليون لوبيز أدى لإصابة الأخير وتلقي العلاج لوقت طويل داخل الملعب.

- د 20 فرصة خطيرة لليون إثر تمريرة رائعة من ممفيس ديباي، إلى موسى ديمبيلي الذي وقف بوجه تسديدته لانغليه.

- هدف د 18 ميسي يسجل الأول من ركلة جزاء حصل عليها سواريز بذكاء.

- د 10 أول حضور لليون كان بتسديدة قوية من تانغي ندومبيلي مرت بجانب القائم.

- د 4 ميسي يسدد كرة قوة لكن حارس ليون لوبيز يتابع الحضور.

- د 3 برشلونة يحاول الدخول بقوة وكوتينيو يرسل كرة عرضية لسواريز يصل إليها حارس ليون لوبيز بشكل أسرع.

- الحكم البولندي سيمون مارسينياك يطلق صافرة البداية في ملعب كامب نو .