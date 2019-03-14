اونلاين | شاهد الشوط الثاني .. كورة ستار بث مباراة ليفربول وبايرن ميونخ 7asry بدون تقطيع

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موقع الخليج 365 الرياضي – يدخل ليفربول مباراة دوري أبطال أوروبا المقبلة أمام بايرن ميونخ بمعنويات مرتفعة، وذلك بعد تحقيق فوز مهم في الدوري الإنجليزي الممتاز على حساب بيرنلي بنتيجة 4-2.

ليفربول كان قد فشل في هز شباك العملاق البافاري بايرن ميونخ في مباراة الذهاب على ملعب أنفيلد معقل الريدز، وانتهى اللقاء بالتعادل سلبياً في مباراة وصفها البعض بأنها الطريق إلى الخروج من بطولة دوري أبطال أوروبا لأنه سيصعب عليها تحقيق الفوز في ملعب أليانز.

وأصبح الريدز في مفترق طرق الآن بعدما أصبحت المنافسة على أشدها في الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي، وكذلك المهمة الصعبة أمام بايرن ميونخ في الإياب.

فلنفترض أن ليفربول قد أُقصي يوم الأربعاء من بطولة دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ، هل سيكون هذا السيناريو بهذا السوء؟