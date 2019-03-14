رياضة | برشلونة يتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا برباعية في شباك ليون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا برباعية في شباك ليون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأهل برشلونة الإسباني، إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه الكبير على فريق أولمبيك ليون الفرنسي، بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل ليونيل ميسي الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 18 من الشوط الأول، قبل أن يعزز كوتينهو النتيجة بالهدف الثاني في شباك أولمبيك ليون.

وأحرز لوكاس توزارت هدف ليون الوحيد في الدقيقة 85 من الشوط الثاني، وعاد ميسي ليسجل الهدف الثالث في شباك الفريق الفرنسي، وأضاف بيكيه بالهدف الرابع في الدقيقة 81 من اللقاء، واختتم عثمان ديمبيلي خماسية البارسا في الدقيقة 86.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بين نادي برشلونة، وفريق أولمبيك ليون، بنتيجة 0-0 في فرنسا.