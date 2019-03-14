رياضة | تعليق مثير من مدرب باريس حول رغبة زيدان بضم نيمار ومبابي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق مثير من مدرب باريس حول رغبة زيدان بضم نيمار ومبابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، على رغبة نادي ريال مدريد الإسباني، بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، في التعاقد مع الثنائي نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي.

وقال توخيل مدرب البي إس جي في تصريحات صحفية: "حديث بيريز عن مبابي ونيمار؟ جميع الفرق في العالم تريد نجوم باريس أمثال مبابي، نيمار، فيراتي، ماركينهوس".

وأضاف قائلاً: "لذلك لست مستاءً ابداً مما قاله زيدان، من المهم الآن ان يكون الجمهور معنا ومتحدين نحن ككل".