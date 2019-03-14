رياضة | مدرب ريال مدريد السابق: زيدان عاد لإرجاع الأمور إلى نصابها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب ريال مدريد السابق: زيدان عاد لإرجاع الأمور إلى نصابها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث طوني جراندي، لاعب ومساعد فيسينتي ديل بوسكي سابقًا في ريال مدريد الإسباني لـ "راديو ماركا"، عن الأوضاع الحالية لفريق ريال مدريد بعد عودة زين الدين زيدان.

وقال جراندي في تصريحات صحفية: "زيدان عاد ليؤدي عمل وعليه إنجازه، الأوقات العصيبة يجب تجاوزها، وزيدان لم يأتى ليصافح الأيادي فقط، سوف يضع الأمور في نصابها الصحيح حيث يراها مناسبة وسيكون لديه الكثير ليفعله".

وأضاف حول المجازفة بالعودة بعد الإرث الذي تركه: "الأمور دائمًا صعبة، لكن إذا إستغل الطرفان الفرصة بوجود روح ريال مدريد، كما كانت دائمًا مع زيدان، ستكون فرصة جيدة، المجازفة ببالعودة ليست مهمه إنه ملتزم بحب النادي والمدينة يمكن أن يحدث مشاكل لكن المهم علاقة مدريد وزيدان".