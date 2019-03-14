رياضة | مدرب بلجيكا ينصح هازارد بالرحيل

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علق المدرب الإسباني الكبير روبيرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب بلجيكا، على المستويات المميزة التي يقدمها لاعبه، إيدين هازارد، خلال الفترة الحالية.

وقال مدرب منتخب بلجيكا في تصريحات صحفية: "هازارد في أفضل مرحلة في مسيرته، لقد شاهدناه في نهائيات كأس العالم، إنه مستعد لقيادة أي مشروع بالنسبة لجميع اللاعبين".

وأضاف قائلاً: "يتعلق الأمر بالاستمتاع بدورهم والشعور بالأهمية أينما كانوا، يحتاج اللاعبون الكبار إلى أدوار كبيرة".