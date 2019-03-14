رياضة | بعد هدفه أمام البايرن.. رقم خاص لساديو ماني في دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد هدفه أمام البايرن.. رقم خاص لساديو ماني في دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق النجم السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي رقم مميز في بطولة دوري أبطال أوروبا.

حيث تمكن ماني من تسجيل هدف ليفربول في شباك بايرن ميونخ الألماني بالمباراة التي تجمعهم حاليا على ملعب "أليانز أرينا" بإياب ثمن نهائي دوري الأبطال.

وبهذا الهدف تمكن ماني من التسجيل في جميع الأدوار ببطولة دوري أبطال أوروبا، إبتداءً من دور المجموعات ومرورا بدور الـ16، دور الـ8، نصف النهائي والنهائي.

وتسيطر نتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على أحداث المباراة بالدقيقة 65، علما بأن مباراة الذهاب انتهت 0 - 0.