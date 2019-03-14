رياضة | نجم تشيلسي: نخشى من لحظة رحيل هازارد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم تشيلسي: نخشى من لحظة رحيل هازارد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث المدافع الدولي الإيطالي إيمرسون بالميري، مدافع فريق تشيلسي الإنجليزي، عن الأخبار التي تربط اسم زميله البلجيكي إيدين هازارد بالإنتقال إلى ريال مدريد الإسباني.

وقال إيمرسون خلال تصريحات صحفية: "هازارد في مستوى آخر وهو واحد من الأفضل في العالم أنا شخصياً لا أستطيع رؤيته يغادر، لكنك لا يمكن أن تعرف أبدًا ما سيحدث في كرة القدم مثل مشجعي تشيلسي".

وأكد بقوله: "نخشى جميعا أن يغادر هازارد، ما زلت أعتقد أنه سيبقى ونريده حقًا أن يبقى".