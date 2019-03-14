رياضة | رقم مميز لمانويل نوير في بطولة دوري أبطال أوروبا

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تمكن النجم الألماني مانويل نوير حارس مرمى فريق بايرن ميونخ من تحقيق رقم مميز في بطولة دوري أبطال أوروبا.

حيث خاض نوير مباراته رقم 100 في بطولة دوري الأبطال، بعدما تواجد في التشكيلة الأساسية لمواجهة ليفربول الإنجليزي بإياب ثمن نهائي البطولة.

وأصبح نوير هو سادس حارس يصل إلى هذا الرقم بعد كاسياس، بوفون، تشيك، فالديز ومواطنه أوليفر كان.

وانتهى الشوط الأول من المباراة التي تقام على ملعب "أليانز أرينا" بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، علما بأن مباراة الذهاب انتهت 0 - 0.