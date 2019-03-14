رياضة | نجم ريال مدريد المعار ينفي انتقاله لـ أياكس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد المعار ينفي انتقاله لـ أياكس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق النجم النرويجي الشاب، مارتن أوديجارد، لاعب ريال مدريد الإسباني المعار لفريق فيتيسه أرنهم الهولندي، على الشائعات التي انتشرت حول مستقبله القادم.

ونفى أوديجارد، لاعب ريال مدريد المُعار، شائعات رغبة نادي أياكس أمستردام الهولندي في التوقيع معه مقابل مبلغ 20 مليون يورو.

وقال أوديجارد: "لا أعتقد أنني أستحق هذا المبلغ الكبير، لأن المبالغ التي تحيط بكرة القدم هذه الأيام أصبحت خارجة عن السيطرة، لقد قرأت الشائعات، لكنني لا أعرف مدى صحتها".