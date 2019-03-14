رياضة | أول تعليق من برناردو سيلفا بعد تجديد عقده مع السيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من برناردو سيلفا بعد تجديد عقده مع السيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث النجم الدولي البرتغالي برناردو سيلفا، لاعب وسط فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن تجديد عقده مع السيتيزينز، لمدة 6 أعوام مقبلة، مقابل راتب إسبوعي يصل إلى 150 ألف باوند.

وقال بيرناردو خلال تصريحات صحفية: "من دواعي سروري تجديد عقدي مع مانشستر سيتي. هذا النادي يعطي كل شيء للاعب ليشبع رغباته، ولا مكان أفضل لأتواجد فيه مثل مان سيتي. في اللحظة التي قرر فيها مان سيتي التجديد معي، لقد إتخذت قراري فورًا، انا احب هذا النادي".

وأضاف قائلاً: "احب هذا النادي، المدرب، واللاعبين، وحتى الجماهير. اسلوب اللعب الذي نلعب فيه الآن يشوقني، وانا متحمس للفوز بمزيد من الألقاب، ومان سيتي اعطاني الفرصة لتحقيق ذلك".