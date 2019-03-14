رياضة | الأهلي يكشف حقيقة إصابة نجمي الفريق قبل موقعة شبيبة الساورة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يكشف حقيقة إصابة نجمي الفريق قبل موقعة شبيبة الساورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة ما تردد مؤخرا حول إصابة الثنائي رامي ربيعة ومروان محسن وعدم قدرتهما على اللحاق بمواجهة شبيبة الساورة.

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وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة :"ما يتردد عن إصابة مروان وربيعة غير صحيح على الإطلاق واللاعبان جاهزان لمباراة شبيبة الساورة المقبلة".

ويواجه الأهلي ضيفه شبيبة الساورة يوم السبت المقبل على ستاد الجيش بيرج العرب بالإسكندرية في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا