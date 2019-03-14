رياضة | مدرب إنجلترا يكشف سر اختياره لـ راشفورد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب إنجلترا يكشف سر اختياره لـ راشفورد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث جاريث ساوثجيت، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، عن سر اختياره لمهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجيلزي الشاب ماركوس راشفورد.

وقال ساوثجيت في تصريحات صحفية: "قدرته التي يمتلكها عاليةٌ جدًا. ليس فقط من الناحية الفنية، بل من الناحية الذهنية كذلك. هو احد الذين يريدون أن يصبحوا من الأفضل في العالم. وهو يسخر نفسه لذلك".

وأضاف: "لم ينتابني الشك قط حول راشفورد وأنه سيلعب بشكل جيد باستمرار. ومن الواضح لنا أنه يسجل بحرية الآن مع ناديه، وهذا ما سيعطيه الكثير من الثقة".