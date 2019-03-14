رياضة | مانشستر يونايتد يؤجل تجديد عقد بوجبا لهذا السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يؤجل تجديد عقد بوجبا لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقرير صحفية بريطانية، اليوم الأربعاء، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، يستعد لتجديد عقد مجموعة من نجوم الفريق، خلال الفترة القريبة القادمة,

وبحسب ما ذكرته التقارير فإن مانشستر يونايتد غير مستعجلين في الفترة الحالية، لتجديد عقد الفرنسي بول بوجبا، نجم وسط الفريق.

مان يونايتد غير مستعجلين لتجديد عقد بوغبا، لأن دي خيا أولى اولوياتهم. النادي لن يبحث عن بديل لبوغبا، لأنه في نظر وودوارد هو مستقبل النادي.