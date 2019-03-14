رياضة | رئيس سموحة يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع أبوجبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس سموحة يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع أبوجبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة حقيقة مفاوضات النادي الأهلي للتعاقد مع محمد أبوجبل حارس الفريق السكندري في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وقال فرج عامر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :" لم يحدث ان ادعينا إنه توجد مفاوضات بين الاهلي وسموحة بخصوص محمد ابوجبل نهائيا".



وتابع رئيس النادي السكندري :" ابوجبل مرتبط مع سموحة بعقد ينتهي بنهاية الموسم القادم ، ونتمني الهدوء وعدم اثارة مثل هذة المواضيع حتي ليفقد تركيزه".