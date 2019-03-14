رياضة | تعليق مثير من ويليان عن انضمام هازارد لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق مثير من ويليان عن انضمام هازارد لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف النجم البرازيلي ويليان، لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي، إن كان يخشى من خروج زميله في الفريق، الدولي البلجيكي إيدين هازارد إلى ريال مدريد الإسباني.

وقال ويليان خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة دينامو كييف: "إنه سؤال صعب. آمل أن يبقى معنا، ولكن في كرة القدم لا تعرف أبداً ما يمكن أن يحدث، إنه لاعب رائع، أحد أفضل اللاعبين في العالم. أحد أفضل اللاعبين الذين لعبت معهم وهو صديقي. آمل أن يبقى معنا".

وأضاف قائلاً: "لا أشك بأنه يركز في شيء آخر. يريد اللعب ويساعدنا على الفوز بشيء ما هذا الموسم. لم يقل أي شيء عن ريال مدريد أو أي شيء من هذا القبيل. إنه يريد فقط الإستمرار في اللعب لتشـيـلـسي".