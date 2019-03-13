انت الان تتابع بعد إهانة الحكام... يويفا يحقق مع نيمار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد جمال ١٣ مارس ٢٠١٩ - ٠٦:٣١ م

نيمار داسيلفا

أعلن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم (يويفا)، فتح تحقيق رسمى مع الدولى البرازيلى نيمار داسيلفا، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسى، وذلك لتطاوله على حكام الفيديو ، بعد احتساب ضربة جزاء لمانشستر يونايتد سجلها ماركوس راشفورد، ليمكن الشياطين الحمر من التأهل لربع نهائى دورى الأبطال على حساب "بى اس جى "، وكان يونايتد خسر بهدفين نظيفين على ملعب اولد ترافولد، ليقلب الشياطين الحمر الطاولة على الفريق الباريسى، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب الأمراء .

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وهاجم نيمار الذي غاب عن اللقاء، وتابعه من مدرجات المقصورة الرئيسية، عبر حسابه الشخصى على موقع "انستجرام" حكام الفيديو، حيث اتهمهم بعدم فهم قواعد كرة القدم بعد احتساب ركلة الجزاء للفريق الإنجليزى . ونشر "يويفا"، الأربعاء، بياناً قال فيه: "وفقاً للمادة 31 (3) من لوائح الانضباط الخاصة بالاتحاد الأوروبي