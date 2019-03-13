انت الان تتابع فضل يكشف موعد الإعلان عن نظام التطوع في أمم إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:كريم أحمد ١٣ مارس ٢٠١٩ - ٠٩:٠٧ م
محمد فضل مدير بطولة أمم أفريقيا
أوضح محمد فضل المدير التنفيذي لبطولة أمم إفريقيا 2019 أنه سيتم الكشف عن جميع تفاصيل التقديم للعمل بشكل تطوعي في لجان البطولة وفي مختلف مواقع الحدث، وذلك مع بداية الأسبوع، حيث سيتم توضيح جميع التفاصيل وكيفية التواجد في المسابقة القارية. وأكد فضل أنه سعيد للغاية بحماس الشباب المصري الراغب في العمل بالبطولة، موضحا أنه يتلقى آلاف الطلبات للعمل التطوعي بالبطولة، مشيرًا إلى أن الأمر لا يقتصر على الشباب المصري وإنما وصل لشباب دول عربية وأفريقية وأوروبية تقدم المئات منهم بطلبات للعمل في البطولة.
وعن طريقة التقدم للعمل التطوعي في كأس الأمم، قال فضل إنه سيتم عن طريق التسجيل الإلكتروني وعبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تمثل اللجنة المنظمة، وكذلك سيتم الكشف عن التخصصات المطلوبة مع بداية الأسبوع المقبل. وقال فضل، في تصريحات صحفية: "نبحث عن دعم ومساندة الشباب ليس فقط في التطوع، لكن في التنظيم والمشاركة
وقال فضل، في تصريحات صحفية: "نبحث عن دعم ومساندة الشباب ليس فقط في التطوع، لكن في التنظيم والمشاركة بالأفكار، وفيما يخص كل مجالات الإبداع، لأن هدفنا إعطاء فرصة للكوادر الشابة للتنفس من خلال البطولة".
وأتم "الوقت قصير، لكن لدينا كل العزم على تنظيم بطولة مشرفة نخاطب بها كل العالم وليس مصر أو القارة الإفريقية فقط".
وحصلت مصر على تنظيم بطولة كاس أمم إفريقيا، بعدما حصدت 16 صوتًا، مقابل صوت وحيد لصالح ملف جنوب إفريقيا، ومن المقرر أن تقام البطولة على الملاعب المصرية خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو.
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