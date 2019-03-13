انت الان تتابع كينو يقترب من الرحيل عن بيراميدز..هذه وجهته المحتملة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ١٣ مارس ٢٠١٩ - ٠١:١٢ م

كينو

كشفت تقارير برازيلية اليوم الأربعاء، عن رغبة مسئولي نادي ساو باولو، لضم كينو هداف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، بداية من الموسم المقبل، حيث ذكر موقع «جلوبو سبورت»، أن ساو باولو يستهدف التعاقد مع كينو، ووضعه على رأس اهتماماته بعدما طلب كوكا المدير الفني للفريق البرازيلي، والذي تولى تدريب اللاعب أثناء وجوده في فريق بالميراس، وأكد الموقع أن نادي ساو باولو يسعى بقوة للتعاقد مع نجم بيراميدز سواء عن طريق الانتقال النهائي أو على سبيل الإعارة.

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كما أوضحت التقارير أن المفاوضات مستمرة بين الجانبين البرازيلي والمصري من أجل الوصول إلى اتفاق حول اللاعب، وهو ما أكدته صحيفة «Besoccer» البرازيلية، أن كينو صاحب الـ(29 عامًا) يقترب من العودة إلى الدوري البرازيلي عبر بوابة ساو باولو. وكان كينو قد انضم لصفوف بيراميدز الصيف الماضي قادمًا من