انت الان تتابع مجدي عبدالغني يكشف تفاصيل تقرير لجنة تفتيش الكاف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وصلت الأسبوع الماضي لجنة من الكاف للتفتيش على الملاعب التي ستستضيف بطولة أمم إفريقيا 2019 وقامت اللجنة بإخطار اللجنة المنظمة للبطولة بملاحظاتها

أنهت لجنة التفتيش الخاصة بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، والتي وصلت القاهرة خلال الأسبوع الماضي، الجولات التفقدية والتفتيش على الاستعدادات النهائية في الملاعب الـ6 التى تستضيف مباريات بطولة أمم إفريقيا 2019. وكانت لجنة من الاتحاد الإفريقى والشركة الراعية قد رافقها مجدى عبدالغنى المشرف على لجنة الاستادات والملاعب بأمم أفريقيا وأحمد مجاهد المنسق العام للبطولة، قامت بالتفتيش على ملاعب البطولة، وقد أبدت اللجنة بعض الملاحظات البسيطة على بعض الاستادات.

وأكد مجدى عبدالغنى، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على لجنة الاستادات، إن كل الملاحظات التى طلبتها اللجنة هى ملاحظات فنية وتم تدوينها والعمل عليها من أجل أن تظهر هذه الاستادات فى أجمل صورة. وأضاف عضو مجلس الجبلاية، أن طلبات لجنة تفتيش الكاف جاءت سهلة وبسيطة، حيث طالبت بتوسيع ممرات دخول اللاعبين

وأكد مجدى عبدالغنى، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على لجنة الاستادات، إن كل الملاحظات التى طلبتها اللجنة هى ملاحظات فنية وتم تدوينها والعمل عليها من أجل أن تظهر هذه الاستادات فى أجمل صورة. وأضاف عضو مجلس الجبلاية، أن طلبات لجنة تفتيش الكاف جاءت سهلة وبسيطة، حيث طالبت بتوسيع ممرات دخول اللاعبين في استاد الإسماعيلية والبارك الخاص بالمقصورة الرئيسية، أما فى استاد السويس الجديد فطالبت اللجنة بتوسيع البارك الخاص بأوتوبيسات اللاعبين أثناء الدخول والخروج، أما فى استاد الإسكندرية فتم الانتهاء من تجهيز غرف الحكام واللاعبين، وهى الغرف الجديدة التى تم بناؤها مؤخرًا. وفيما يخص ملاعب القاهرة الثلاثة، وهي استاد السلام واستاد القاهرة وملعب الدفاع الجوي، فملعب القاهرة جار العمل فية ليظهر فى أجمل صورة فى الافتتاح، أما استاد السلام الذى تم وضعة كبديل لاستاد بورسعيد لا ينقصة إلا تجديد غرف الملابس والحمامات، ولم توجه أي ملاحظات على استاد الدفاع الجوي. Advertisements وأوضح عبد الغني، أنه بناء على قرار لجنة التفتيش فإن الملاعب الـ6 التي تستضيف البطولة هى ملاعب القاهرة الثلاثة، استاد السلام واستاد القاهرة وملعب الدفاع الجوي واستاد الإسكندرية والإسماعيلية والسويس. وقد أكد عبد الغنى إشادة مسئولي الاتحاد الأفريقي، باستعدادات مصر لاستضافة بطولة الأمم الأفريقية 2019، التي تنطلق يوم 21 يونيو المقبل حيث جاءت تقارير لجان التفتيش التي أرسلها الكاف إيجابية وتشيد بجاهزية مصر واستعداداتها النهائية لاستضافة البطولة. وجاءت إشادة الكاف رغم قرار إسناد استضافة البطولة قبل أسابيع قليلة لمصر، وأكد مسئول الاتحاد الإفريقي أن مصر ستكون جاهزة، والاتحاد الأفريقي كان لديه بعض المطالب للتجديد والتطوير فقط. فيما أكد مسئول لجنة التفتيش، أن جميع المنشآت التي شهدت تواجد لجان التفتيش في وضع جيد للغاية، مؤكدًا أنهم اطمأنوا كثيرًا على نجاح مصر في تنظيم أمم أفريقيا 2019. أما فيما يخص استبعاد استاد بورسعيد فقال مجدى عبدالغنى إن الاستاد غير جاهز لاستضافة المباريات طبقا لتقارير اللجان الهندسية، والتي أكدت أن هناك مدرجات آيلة للسقوط وتهدد حياة الجماهير، وطالبت اللجان الهندسية بإجراء تطويرات شاملة فيه، مؤكدة أن الاستاد يحتاج إلى تجهيزات على أعلى مستوى، خاصة فى المدرجات ومداخل ومخارج الملعب وشبكات الإضاءة والدفاع المدنى والحريق وغرف المراقبة وغرف خلع الملابس وأرضية الملعب. ولهذا تم استبعاده رغم أن الجميع كان يتمنى أن تستضيف هذه المدينة الباسلة مجموعة فى بطولة أمم إفريقيا كما حدث فى بطولة الأمم عام 2006، حيث استضاف ملعب بورسعيد مباريات المجموعة الرابعة التي ضمت حينها كلا من السنغال ونيجيريا وغانا وزيمبابوي، كما استضاف مباراة ربع النهائي التي جمعت بين تونس ونيجيريا. يُذكر أن تلك النسخة من بطولة كأس الأمم، هي الأكبر في تاريخ البطولة الإفريقية، حيث تُقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا، وتنطلق فعالياتها في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو 2019، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959 - 1974 - 1986 - 2006).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجدي عبدالغني يكشف تفاصيل تقرير لجنة تفتيش الكاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.