مصيلحي يرصد مكافآت مالية للاعبي الاتحاد السكندري

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تحرير:هاني العوضي ١٣ مارس ٢٠١٩ - ٠٨:٥٣ م
الاتحاد السكندري
قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري صرف 25 ألف جنيه مكافأة لكل لاعب بعد النتائج الجيدة التي حققها الفريق في آخر مباراتين في مسابقة الدوري المصري، حيث تغلب الاتحاد خارج ملعبه على الجونة بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري المصري، وقبلها حقق فوزا كبيرا على الإنتاج الحربي بأربعة أهداف مقابل هدفين. وساهمت النقاط الست التي حصدها الفريق السكندري في الصعود للمركز الثامن في جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة، ليبتعد عن منطقة الصراع على الهبوط التي دخل فيها مع بداية مباريات الدور الثاني لمسابقة الدوري.
من جانبه أكد محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندري فى تصريحات خاصة لـ"التحرير" أن اللاعبين يستحقون المكافأة، بعدما نجحوا في تقديم عروض قوية في الفترة الأخيرة، وحققوا نتائج إيجابية في مباراتين غاية في الأهمية. وتابع رئيس الاتحاد السكندري قائلاً: "المكافأة نتيجة تفوق لاعبي الفريق في المرحلة الأخيرة والحصول
من جانبه أكد محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندري فى تصريحات خاصة لـ"التحرير" أن اللاعبين يستحقون المكافأة، بعدما نجحوا في تقديم عروض قوية في الفترة الأخيرة، وحققوا نتائج إيجابية في مباراتين غاية في الأهمية.
وتابع رئيس الاتحاد السكندري قائلاً: "المكافأة نتيجة تفوق لاعبي الفريق في المرحلة الأخيرة والحصول على 7 نقاط في أخر ثلاث مباريات، منحت الفريق التقدم خطوة هامة نحو المنطقة الدافئة في جدول ترتيب الدوري".
ومن المنتظر أن يواجه الاتحاد السكندري نظيره حرس الحدود في مباراته القادمة المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، والمؤجلة من مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري.
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