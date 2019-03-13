انت الان تتابع أمير مرتضى يوضح حقيقة تناول ثنائي الزمالك المنشطات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:محمد حسن صيام ١٣ مارس ٢٠١٩ - ٠٨:٥٥ م
أمير مرتضى
أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أنه لا أساس من الصحة لما أثير خلال الساعات الماضية، بخصوص إيجابية بعض عينات التحليل على المنشطات للثنائي طارق حامد وعماد السيد التي تم سحبها منهما بعد انتهاء مباراة الفريق أمام جورماهيا الكيني، التي أقيمت الأحد الماضي. وأوضح المشرف العام، أن تلك الشائعات الهدف منها التأثير على الفريق قبل خوض مباراة الأحد المقبل، أمام نصر حسين داي الجزائري، مؤكدًا استحالة تناول أي لاعب بالفريق أي أدوية قبل الرجوع إلى طبيب الفريق.
وخضع ثنائي الزمالك طارق حامد وعماد السيد للكشف الطبي عن المنشطات بعد المباراة الإفريقية، ولم يتلق النادي الأبيض أي خطابات من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن وجود نتائج إيجابية في التقرير الطبي، خاصة أن المباراة انتهت منذ 3 أيام، بينما تستغرق فترة تحليل العينة ما يقرب من أسبوعين. وكانت المباراة
وخضع ثنائي الزمالك طارق حامد وعماد السيد للكشف الطبي عن المنشطات بعد المباراة الإفريقية، ولم يتلق النادي الأبيض أي خطابات من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن وجود نتائج إيجابية في التقرير الطبي، خاصة أن المباراة انتهت منذ 3 أيام، بينما تستغرق فترة تحليل العينة ما يقرب من أسبوعين.
وكانت المباراة قد انتهت لصالح الفارس الأبيض برباعية نظيفة من رأسية لمحمود علاء وأقدام يوسف أوباما وفرجاني ساسي وعمر السعيد.
ويستعد فريق الفارس الأبيض لمواجهة مصيرية يدخلها بشعار "لا بديل عن الفوز" أمام نصر حسين داي الجزائري في إطار منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية، المقرر إقامتها الأحد المقبل في تمام السادسة مساء.
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