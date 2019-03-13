انت الان تتابع الترجى يلحق الهزيمة الأولى للصفاقسى بالدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد ثروت ١٣ مارس ٢٠١٩ - ٠٦:٠١ م

الترجى التونسى

حقق فريق الترجى التونسى فوزا صعبًا على نظيره الصفاقسى التونسى اليوم الأربعاء بنتيجة 2-1­، وألحق به الهزيمة الأولى بالدوري في اللقاء الذي اقيم ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدورى التونسى 2018/2019 على ملعب 14 جانفى، وأداره ،تحكيميًاً جهاد جريشة الحكم الدولي المصري. احرز اهداف اللقاء طه ياسين الخنيسي في الدقيقة 29 بينما أحرز سعد بقير الهدف الثانى فى الدقيقة 37، وسجل علاء مرزوق 56 الهدف الوحيد للصفاقسى، وبهذه النتيجة رفع الترجى رصيده في الدورى إلى 40 نقطة، بينما ظل الصفاقسى فى المركز الثانى برصيد 34 نقطة.

بدأ الشوط الأول هادئ نسبيا من الفريقين خلال الـ15 دقيقة الأولى من اللقاء، إلى أن قام يوسف البلايلي بهجمة على مرمى الصفاقسى لكن سرعان ما نجح دفاع الصفاقسي فى وابعاد الكرة. واستغل طه ياسين الخنيسي خطأ كبير فى تمركز دفاع الصفاقسي، وسجل من خلاله الهدف الأول فى الدقيقة الـ29 ، بعد تبادل كرة بينه وبين سعد

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