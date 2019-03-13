كم عدد كرات الهاتريك التي يحتفظ بها كريستيانو ؟

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات

كلما مر الوقت يثبت النجم العالمي كرستيانو رونالدو لاعب المنتخب البرتغالي و يوفينتوس الايطالي و ريال مدريد سابقا تألقه

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وفي بطولته المفضلة دوري أبطال أوروبا تألق الدون بتسجيله هاتريك قاد يوفنتوس إلى ربع نهائي البطولة، وأقصى أتلتيكو مدريد مبكرًا من السباق على اللقب.

ورفع رونالدو رصيده إلى الهاتريك رقم 52 فى مسيرته الاحترافية حيث سجل أول هاتريك فى مسيرته بألوان مانشستر يونايتد في موسم 2007/2008 فى المباراة التى انتهت بفوز الشياطين الحمر 6/0، ووقع على ثلاثية في 18 دقيقة فقط من الشوط الثاني، بعد نهاية الشوط الأول بدون أهداف.

وغادر رونالدو بكرة الهاتريك أمس من ملعب أليانز ستاديوم، وحملها ابنه كريستيانو جونيور الذى رافق الدون بغرفة خلع الملابس وخرج من الملعب برفقته.