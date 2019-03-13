الان تتابع أمريكا تمنع رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم من دخول أراضيها والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات رفضت الولايات المتحدة الأمريكية منح أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم ” كاف ” تأشيرة دخول التراب الأمريكي لحضور اجتماعات تنفيذية الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا “بميامي لأسباب مجهولة. وكشف موقع “أفريكا فوت”بأن المسؤول الأول داخل الكاف ، سيتعذر عليه حضور اجتماع الفيفا مالم يتدخل مسؤولون كبار أمريكيين لحسم حضوره . وأشار الموقع أن أحمد أحمد انتابته حالة من الغضب مشيرا إلى إنها خطوة غير مفهومة من قبل السلطات الأمريكية والتى تمنع المواطنين من دخول أراضيها.

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