شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل 1-1 يحسم نتيجة الشوط الأول في مباراة ليفربول وبايرن ميونخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى الشوط الأول من مباراة بايرن ميونخ الألماني وليفربول الإنجليزي، بالتعادل الإيجابي 1-1، في المباراة التي تجمعهما على ملعب أليانز آرينا، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

بدا اللقاء بحذر وتحفظ من الفريقين خشية استقبال أهداف تزيد من صعوبة اللقاء، إلى أن تسلم السنغالي الدولي ساديو ماني، الكرة داخل منطقة الجزاء وراوغ مانويل نوير وأودعها الشباك بطريقة رائعة، ليعلن عن تقدم ليفربول في الدقيقة 26.

بدأت الخطورة تظهر من بايرن ميونخ بعد الهدف وضغطوا بشدة، حتى تسلم جناحه الفرنسي جنابري، الكرة في يمين منطقة الجزاء ويرسلها عرضية أرضية لتصطدم بجويل ماتيب مدافع ليفربول وتتحول إلى المرمى ليتعادل البافاري في الدقيقة 39، وينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-1.