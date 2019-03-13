شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الإعاشة بـ«أمم أفريقيا» لأصحاب الفنادق: نستطيع استبدالكم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثنى المهندس شريف سالم، رئيس لجنة الإعاشة والإقامة ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر، على المشاعر الوطنية النبيلة من جانب بعض أصحاب ومسؤولي الفنادق والمؤسسات التي يجري التفاوض معها في هذه المرحلة من أجل استضافة المنتخبات المشاركة في البطولة وجماهيرها.

وشدد رئيس اللجنة في بيان، على أن هناك بعض الفنادق الأخرى التي تغالي بشدة في الأسعار وتحاول استغلال ضيق الوقت وزيادة الأسعار بأكثر من أربعة أضعاف السعر الطبيعي، ولا تراعى مطلقا أنه يجب النظر لاسم مصر أولا قبل السعي لمكاسب مالية خاصة.

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وأكد أنه رغم ذلك هناك بعض الفنادق الأخرى والأعلى في المستوى تقف بصورة مشرفة وخفضت الأسعار لخدمة مصر وليس لمكاسب شخصية على حساب سمعة الوطن.

وأوضح سالم أنه لا توجد أزمة على الإطلاق لدى اللجنة المنظمة لاستبدال الفنادق التي تغالي في السعر بفنادق أفضل منها، في ظل توافر العديد من الفنادق المميزة في مختلف المحافظات التي تستضيف مباريات البطولة.

وأضاف أن الجميع يعمل على إنجاح البطولة وإظهار مصر بالصورة اللائقة أمام كافة الزائرين، مؤكدا أن اللجنة المنظمة تجد كل الدعم من الدولة المصرية بكافة مؤسساتها لتنظم مصر البطولة الأفضل في التاريخ.