شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة كأس أمم أفريقيا: الإعلان عن نظام التطوع قريبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تكشف اللجنة المنظمة لكأس أمم أفريقيا، عن الشكل النهائي وطريقة التقدم بالنسبة للمتطوعين للعمل بجميع لجان البطولة خلال الأسبوع المقبل.

وقال محمد فضل، المدير التنفيذي لبطولة كأس الأمم، إنه سيتم الكشف عن جميع تفاصيل التقديم للعمل بشكل تطوعي في لجان البطولة وفي مختلف مواقع الحدث، مع بداية الأسبوع، حيث سيتم توضيح جميع التفاصيل وكيفية التواجد في المسابقة القارية.

وأوضح فضل أنه سعيد للغاية بحماس الشباب المصري الراغب في العمل بالبطولة، موضحا أنه يتلقى آلاف الطلبات للعمل التطوعي بالبطولة، مشيرا إلى أن الأمر لا يقتصر على الشباب المصري وإنما وصل لشباب دول عربية وأفريقية وأوروبية تقدم المئات منهم بطلبات للعمل في البطولة.

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وقال المدير التنفيذي للبطولة، إن الكشف عن طريقة التقدم للعمل التطوعي بكأس الأمم، سيشمل الإعلان عن موقع التسجيل الإلكتروني وعبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تمثل اللجنة المنظمة والتي تنطلق قريبا جدا وكذلك سيتم الكشف عن التخصصات المطلوبة وجميع التفاصيل مع بداية الأسبوع المقبل.

وأوضح: «نبحث عن دعم ومساندة الشباب ليس فقط في التطوع، لكن في التنظيم والمشاركة بالأفكار وفيما يخص كل مجالات الإبداع».

وأكد: «هدفنا إعطاء فرصة للكوادر الشابة للتنفس من خلال البطولة».

وأتم: «الوقت قصير لكن لدينا كل العزم على تنظيم بطولة مشرفة نخاطب بها كل العالم وليس مصر أو القارة الأفريقية فقط».