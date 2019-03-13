شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجدد عقد كهربا بعد العودة من الجزائر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، تجديد عقد محمود عبدالمنعم «كهربا»، لاعب الفريق الكروي الأول، عقب مواجهة نصر حسين داي الجزائري، المقرر لها الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الأخيرة لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفيدرالية».

وقال رئيس النادي في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «سنقوم بتجديد عقد كهربا، عقب عودة الفريق من الجزائر، فهو يستحق تعديل عقده بعد المستوى المميز له خلال الفترة الأخيرة إلى جانب التزامه».

وأضاف: «كهربا سعيد جدا بقرار تعديل عقده، فهو يمتلك الروح الجماعية مع اللاعبين وهناك حالة حب كبيرة بينهم بجانب حالة الاستقرار الفنى والإدارى».

وأشار: «كهربا لا يستحق القيمة التي يتقاضاها فهو لاعب كبير، ونحن نقدره وأنتظر منه التألق أمام نصر حسين داى من أجل الحصول على بطاقة التأهل إلى الدور الثانى».

وشدد على أن الزمالك في حال فوزه على الفريق الجزائرى سيكون بمثابة مفتاح الفوز بالبطولة، مؤكدا أن المباراة عنق الزجاجة للفريق في البطولة القارية.

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وأشار رئيس القلعة البيضاء إلى أن مباراة المقاولون العرب هي أيضًا عنق زجاجة الدورى الممتاز، حيث إن الفريق ستكون أمامه مباراتان أمام الأهلى لو فاز بهما سيحصد بطولة الدورى الممتاز بشكل كبير للغاية.

في شأن آخر، أجرى السويسرى، كريستيان جروس، اتصالًا هاتفيًا بالفرنسى هيرفى رينارد، المدير الفنى للمنتخب المغربى، من أجل إقناعه بتأخير انضمام خالد بوطيب، مهاجم الفريق الأبيض، إلى معسكر المغرب. كما أقنع بوطيب الجهاز الإدارى للمنتخب المغربى، بتأجيله الانضمام إلى المعسكر، لمدة يومين، من أجل خوض المباراة المهمة أمام المقاولون العرب، والتى من المقرر إقامتها يوم 20 من الشهر الجارى، ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز.

وكان رينارد قد أعلن انضمام بوطيب لقائمة المنتخب المغربى، الذي يستعد لخوض مباراة ودية أمام الأرجنتين يوم 26 من الشهر ذاته.

في سياق آخر، انهالت المكافآت على فريق الزمالك مواليد 97، بعد فوزه على نظيره الأهلى بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأول، ضمن منافسات بطولة الجمهورية.

وقرر ثنائى فريق الكرة الأول، محمود علاء، هداف الفريق، وفرجانى ساسى، لاعب خط الوسط الدولى التونسى، صرف مكافآت خاصة من جانبهما إلى لاعبى فريق الشباب مواليد 97.

وفى الوقت الذي أعلن فيه أمير مرتضى منصور، المشرف على فريق الكرة الأول، صرف مكافآت خاصة للاعبين، فإن ثنائى الزمالك قررا أيضا صرف مكافآت خاصة من جانبهما للاعبين تحفيزا لهم من أجل مواصلة الانتصارات.

وكان اللقاء قد شهد مشاركة محمد إبراهيم ومحمد عنتر ومحمد عبدالسلام بصفوف فريق الزمالك أمام الأهلي.