شكرا لقرائتكم خبر عن 17 فريقًا تشارك في بطولة أفريقيا لـ«الطائرة» سيدات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نقلت اللجنة العليا المنظمة لبطولة أفريقيا للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، برئاسة المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة، والتى ينظمها الأهلى، تأكيدات بمشاركة ١٧ فريقا في البطولة التي تقام فعالياتها خلال الفترة من ١٤ إلى ٢٦ مارس الجاري على صالتي الأمير عبدالله الفيصل والشهداء بمقر النادى بالجزيرة.

وتأكد مشاركة فرق الشمس والصيد وسبورتنج والمجمع البترولى الجزائرى وقرطاج التونسى وفرق الأنابيب والسجون والبنك التجارى من كينيا وفريق فاب الكاميرونى وفريق كمبالا سيتى ونكومبا من أوغندا وفريق الجمارك النيجيرى وفريق اسيك ميموزا الإيفوارى وفريق ريفينيو الرواندى وفريق دى جى اس بى الكونغولى وفريق يو إس اف ايه من بوركينا فاسو.