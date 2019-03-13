شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد التونسي يحسم الجدل حول بقاء فرجاني ساسي في الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه رئيس نادي الزمالك الشكر إلى الاتحاد التونسي لكرة القدم، برئاسة وديع الجريء، بعد الموافقة على طلب الزمالك ببقاء نجم الفريق ولاعب الوسط التونسي فرجاني ساسي مع ناديه، للمشاركة في مباراة المقاولون العرب في إطار الجولة 16 من الدوري الممتاز لكرة القدم.

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وكان رئيس الزمالك قد أرسل خطابا رسميا إلى وديع الجريء رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم، طلب فيه سفر ساسي يوم 21 حتى يتثنى له المشاركة وتلقى موافقة الاتحاد التونسي بعد استشارة المدير الفني للمنتخب التونسي آلان جريس.

ويلتقي الزمالك نظيره المقاولون العرب يوم 20 مارس، في إطار الدوري الممتاز.

ويلتقى المنتخب التونسي يوم 19 مارس نظيره إي سواتيني في الجولة الأخيرة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم 2019 بالقاهرة، ومواجهة ودية أمام الجزائر يوم 26 مارس.