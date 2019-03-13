شكرا لقرائتكم خبر عن «فالفيردي» يعلن تشكيل برشلونة ضد ليون في دوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن إرنستو فالفيردي، مدرب فريق برشلونة الإسباني، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ليون الفرنسي، في المباراة التي ستنطلق في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب كامب نو معقل الفريق الكتالوني، في إياب دور الـ16 «ثمن النهائي» لبطولة دوري ابطال أوروبا.
كانت نتيجة مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي.
وجاء التشكيل كالتالي:
تير شتيجن، سيرجي روبيرتو، لانجليه، بيكيه، جوردي ألبا، بوسكيتس، أرثر، راكيتيتش، كوتينيو، ميسي، سواريز.
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