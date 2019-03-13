شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس: تجربة بتروجت بروفة للمقاولون استعدادا للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عماد النحاس، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى المقاولون العرب، أن تجربة بتروجت الودية، التي أقيمت الأربعاء، كانت بمثابة بروفة قوية قبل مباراة الزمالك المرتقبة، والتى من المقرر لها 20 مارس الجارى، والمؤجلة من الجولة الـ25 لبطولة الدورى.

وأضاف النحاس أنه يعمل حاليًا على تجهيز لاعبيه لمواجهة الزمالك، التي يراها نقطة فاصلة في مشوار الذئاب نحو المنافسة على المربع الذهبى.

وأشار مدرب المقاولون إلى أنه يتمسك بالمنافسة مع فريقى المصرى ومصر للمقاصة على احتلال المركز الرابع، خاصة بعد التطور الأخير الذي طرأ على مستوى لاعبيه وتزايد الطموحات.