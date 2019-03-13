شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يقود هجوم ليفربول ضد بايرن ميونخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الألماني يورجن كلوب، مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، تشكيل فريقه في مواجهة نظيره بايرن ميونخ الألماني، في المباراة التي ستنطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب أليانز آرينا، في إياب دور الـ16 «ثمن النهائي» لبطولة دوري أبطال أوروبا.

كانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين على ملعب آنفيلد معقل الريدز، قد انتهت بالتعادل السلبي.

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وجاء التشكيل كالتالي:

أليسون، أرنولد، فان دايك، ماتيب، روبرتسون، هندرسون، ميلنر، فينالدوم، ماني، فيرمينو، صلاح.

ويجلس على دكة البدلاء: مينوليه، لوفرين، فابينيو، شاكيري، لالانا، ستوريدج، أوريجي.