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محمد صلاح يقود هجوم ليفربول ضد بايرن ميونخ

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إيهاب بركات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الألماني يورجن كلوب، مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، تشكيل فريقه في مواجهة نظيره بايرن ميونخ الألماني، في المباراة التي ستنطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب أليانز آرينا، في إياب دور الـ16 «ثمن النهائي» لبطولة .

كانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين على ملعب آنفيلد معقل الريدز، قد انتهت بالتعادل السلبي.

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وجاء التشكيل كالتالي:

أليسون، أرنولد، فان دايك، ماتيب، روبرتسون، هندرسون، ميلنر، فينالدوم، ماني، فيرمينو، صلاح.

ويجلس على دكة البدلاء: مينوليه، لوفرين، فابينيو، شاكيري، لالانا، ستوريدج، أوريجي.

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