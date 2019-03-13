شاهد.. حارس ليون يغادر كامب نو باكيا

تعرض البرتغالي أنتوني لوبيز، حارس مرمى ليون، لإصابة خلال مواجهة برشلونة، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتلقى لوبيز إصابة قوية في الوجه، وسالت الدماء بعد التحام قوي في إحدى الكرات مع فيليب كوتينيو لاعب برشلونة في الدقيقة (22).

ورفض لوبيز الخروج من أرض الملعب لإجراء التبديل وتمسك بالاستمرار في المشاركة مع فريقه، إلا أنه استسلم أمام الإصابة واضطر للخروج باكيًا في الدقيقة (34) لحساب الحارس البديل ماتيو جورجلين.

وتُشير النتيجة إلى تقدم برشلونة بهدفين دون رد حتى الآن، سجل ليونيل ميسي قائد البلوجرانا الأول من ركلة جزاء (18)، قبل أن يضيف كوتينيو الهدف الثاني بالدقيقة (31).

يذكر أن لقاء الذهاب انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.