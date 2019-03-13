تعرض البرتغالي أنتوني لوبيز، حارس مرمى ليون، لإصابة خلال مواجهة برشلونة، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
وتلقى لوبيز إصابة قوية في الوجه، وسالت الدماء بعد التحام قوي في إحدى الكرات مع فيليب كوتينيو لاعب برشلونة في الدقيقة (22).
ورفض لوبيز الخروج من أرض الملعب لإجراء التبديل وتمسك بالاستمرار في المشاركة مع فريقه، إلا أنه استسلم أمام الإصابة واضطر للخروج باكيًا في الدقيقة (34) لحساب الحارس البديل ماتيو جورجلين.
وتُشير النتيجة إلى تقدم برشلونة بهدفين دون رد حتى الآن، سجل ليونيل ميسي قائد البلوجرانا الأول من ركلة جزاء (18)، قبل أن يضيف كوتينيو الهدف الثاني بالدقيقة (31).
يذكر أن لقاء الذهاب انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. حارس ليون يغادر كامب نو باكيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.