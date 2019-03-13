خبير تحكيمي: ركلة جزاء برشلونة غير صحيحة

أبدى الخبير التحكيمي، أندوخار أوليفر، رأيه في ركلة الجزاء التي حصل عليها برشلونة في مباراته أمام ليون، المقامة حاليا على ملعب كامب نو، في إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وقال أندوخار لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "قرار مارسينياك كان خاطئا.. سواريز هو من لمس ديناير، وليس العكس.. لا أعلم لماذا لم يُعدل حكام الفيديو قرار حكم اللقاء".

وسجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، هدف برشلونة الأول في الدقيقة 18، من ركلة الجزاء التي حصل عليها سواريز، من خطأ على مدافع ليون، ديناير.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين، انتهت بالتعادل السلبي.