ماني يعادل رقم أسطورة ليفربول في دوري الأبطال

باغت ليفربول الإنجليزي مضيفه بايرن ميونخ الألماني بهدف في الشوط الأول من المباراة الجارية على ملعب "أليانز أرينا"، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وجاء الهدف بعد مرور 26 دقيقة على بداية المباراة عن طريق الدولي السنغالي ساديو ماني، قبل أن يتعادل العملاق البافاري بهدف عكسي عن طريق جويل ماتيب مدافع الريدز بالخطأ في مرماه.

وبحسب ما ذكرته شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن ماني سجل 9 أهداف في آخر 10 مباريات خاضها مع الريدز في كافة البطولات.

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كما ذكرت شبكة "أوبتا" أيضًا أن ماني عادل رقم ستيفن جيرارد وروبرتو فيرمينو القياسي، كأكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف خارج ملعب ليفربول في تاريخ دوري الأبطال.

وتساوى المهاجم السنغالي مع جيرارد وفيرمينو بعدما وصل إلى هدفه السادس خارج الديار في البطولة، بنسختيها القديمة والحديثة.