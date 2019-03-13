نوير ينضم لقائمة العمالقة الألمان في دوري الأبطال

سجل النجم الألماني مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ، رقما مميزا بمشاركته في التشكيلة الأساسية للفريق البافاري أمام ليفربول.

ويحل الريدز ضيفًا على العملاق البافاري في المباراة، التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "أليانز أرينا" في إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات أن نوير أصبح رابع لاعب ألماني يصل للمئوية في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتعتبر هذه المباراة رقم 100 للحارس الألماني في تشامبيونز ليج بعد كل من فيليب لام "112 مباراة"، توماس مولر "105"، أوليفر كان "103".

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين على ملعب "أنفيلد روود"، ويسيطر التعادل الإيجابي (1-1) على نتيجة مباراة الإياب حتى الآن.