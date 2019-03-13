اخبار الرياضه

مباشر.. بايرن ميونخ وليفربول لحظة بلحظة

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دوري أبطال آسيا 2019

كواساكي

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12:00

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سيدني

اولسان هيونداي

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12:00

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شانغهاي اسيا

بوريرام

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x
13:00

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تشوينبك هيونداي

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22:00

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ليون

بايرن ميونخ

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22:00

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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