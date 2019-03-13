أياكس ينجو من مفاجآت زفوله

واصل أياكس أمستردام، مطاردة غريمه التقليدي آيندهوفن، في صراع المنافسة على لقب الدوري الهولندي، بعدما حقق انتصاره الرابع على التوالي، عقب تغلبه 2-1، على ضيفه زفوله، اليوم الأربعاء، في المرحلة الخامسة والعشرين للمسابقة.

وارتفع رصيد أياكس، المنتشي بتأهله مؤخرا لدور الثمانية في دوري أبطال أوروبا على حساب ريال مدريد الإسباني، إلى 62 نقطة في المركز الثاني بترتيب البطولة، بفارق نقطتين خلف آيندهوفن المتصدر.

في المقابل، تجمد رصيد زفوله، الغائب عن طريق الانتصارات منذ الثالث من شباط/فبراير الماضي، عند 26 نقطة في المركز الثالث عشر.

وافتتح دوسان تاديتش التسجيل لأياكس في الدقيقة 32، قبل أن يتعادل فيتو فان كروي لزفوله في الدقيقة 79، لكن تاديتش واصل تألقه بعدما عاد لهز الشباك من جديد بتسجيله هدف الفوز الثمين في الدقيقة 85.

وأنهى زفوله المباراة بعشرة لاعبين، عقب طرد فان كروي في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني لحصوله على الإنذار الثاني.