شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار في ورطة.. «الاتحاد الأوروبي» سيحقق معه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ.ف.ب (باريٍس)

فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تحقيقا تأديبيا بحق البرازيلي نيمار نجم باريس سان جرمان الفرنسي لانتقاده التحكيم، بعد خسارة فريقه أمام مانشستر يونايتد الإنكليزي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويمكن للعقوبة أن تتخذ شكل غرامة أو ايقاف لمباريات في الموسم المقبل.

ووصف نيمار قرار الحكم بمنح ركلة جزاء ليونايتد بعد لمسة يد على المدافع بريسنيل كيمبيمبي بـ«العار».

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وعلق في حسابه على انستغرام على تقنية «في ايه آر» لمساعدة الحكام بالفيديو «لقد وضعوا 4 أشخاص لا يفهمون شيئا في كرة القدم لمتابعة الإعادة بالتصوير البطيء أمام شاشات التلفزيون...».

ورأى نيمار أن «لمسة اليد ليست موجودة»، متسائلا بسخرية "كيف تكون هناك لمسة يد وظهرك نحو الكرة؟، قبل أن يطلق عبارة نابية.

يذكر ان لاعب سان جرمان السابق العاجي سيرج أورييه أوقف ثلاث مباريات من قبل الاتحاد القاري في مارس 2015 بسبب عبارات استخدمها بحق الحكام على وسائل التواصل، ما يعني ان عقوبة نيمار قد تكون كبيرة.