شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الجوف يطلع على إنجازات نادي طبرجل خلال 4 سنوات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

استقبل أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة اليوم (الأربعاء)، مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة مريح بن مصلح المريح، يرافقه رئيس نادي طبرجل محمد بن شامان النصيرات، ونائب الرئيس وأعضاء ولاعبي نادي طبرجل الرياضي، بمناسبة حصول النادي على كأس المنطقة وتتويجه بطلًا لدوري منطقة الجوف لكرة القدم لفئة الدرجة الأولى.

وهنأ أمير المنطقة رئيس وأعضاء النادي بهذه البطولة، متطلعاً لمواصلة الانتصارات داخل وخارج المنطقة، مؤكداً دعمه ووقوفه بجانب النادي لتحقيق تطلعات وطموحات شباب المنطقة.

واستمع الأمير فيصل بن نواف من مدير مكتب هيئة الرياضية بالمنطقة لشرح عن البطولات التي حققها النادي خلال فترة وجيزة من تأسيسه، والتي مضى عليها أربع سنوات.

من جانبه، أكد رئيس النادي محمد النصيرات، أن لقاء أمير المنطقة يُعد حافزاً للاعبي النادي في خوضهم مباريات الصعود للأولى التي يسعى الفريق إليها، معربين عن شكرهم لأمير المنطقة على دعمهم وتشجيعهم.