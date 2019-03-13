130 سعوديا وسعودية ينافسون عمالقة الشطرنج بحائل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تنطلق اليوم في حائل بطولة حائل الدولية للشطرنج (خاطف وسريع) للرجال والسيدات، وتستمر حتى 18 مارس الحالي برعاية أمير المنطقة عبدالعزيز بن سعد، ومشاركة أكثر من 200 لاعب ولاعبة من 17 دولة، يبحثون عن ألقاب وجوائز تصل إلى 150 ألف ريال.

وعلى عكس ما جاء في بطولة الملك سلمان التي لم تشهد مشاركة كبيرة من اللاعبين السعوديين بسبب شروط التصنيف، فتحت هذه البطولة الباب للسعوديين والسعوديات، حيث يشارك فيها 110 لاعبين سعوديين و20 لاعبة سعودية، فيما يشارك 3 لاعبين سعوديين يحملون لقب أستاذ مرشح.

ومن بين المشاركين،المصنف السابع في آسيا وانغ هو والمصنف الخامس في بلجيكا فاديم مالاكوف،والمصنف الثاني في أفريقيا، المصري أحمد عدلي. ومن المصنفات، كارينا وكورنت وبولماجا وامبارتسوموفا

كيف ستساعد البطولة السعوديين؟

يتعين على لاعب الشطرنج أن يخسر على أن يدرس تلك الخسائر، ويتعلم منها، ليخرج لاعبا أقوى، كما يمنحه اللعب في البطولات فرصة التعرف على نفسية المنافس، وممارسة إدارة الوقت، واكتساب الخبرة اللازمة.

وهذه البطولة باحتوائها على لاعبين ذوي تصنيف مرتفع تمنحهم التدريب والتجربة والتعلم منهم، والحصول على نقاط تصنيفية تساعدهم في تحقيق ألقاب في المستقبل.

سعوديون مشاركون يحملون لقب «أستاذ مرشح»

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أحمد الغامدي وتصنيفه 2086

حسن المطيري وتصنيفه 2052

عبدالرحمن المسرحي وتصنيفه 1877

الدول وعدد المشاركين

السعودية 110

مصر 17

الفلبين 7

اليمن 3

الأردن 2

سوريا 2

الجزائر 1

أرمينيا 1

بلجيكا 1

الصين 1

الهند 1

الكويت 1

السودان 1

مشاركون أصحاب تصنيف عال

وانغ هاو - الصين - 2781

ساقرسيان غابرييل - أرمينيا 2696

أحمد عدلي - مصر - 2603

فاديم مالاكوف - بلجيكا - 2554

محمد حدوش - الجزائر - 2456

السعودية 20

بولندا 2

بلجيكا 1

مصر 1

جورجيا 1

الهند 1

ليتوانيا 1

رومانيا 1

روسيا 1

أوكرانيا 1

إيرينا بولماجا رومانيا 2414

سوكو مونيكا بولندا 2379

أمبارتسوموفا كاريناروسيا 2331

كورنت ديمانتي ليتوانيا2316

كارينا شتشيبكوفسكابولندا 2311

تصنيفات لاعبي الشطرنج ومسمياتهم

أستاذ مرشح (CM): تصنيف أعلى من 2200

أستاذ اتحادي (FM): تصنيف أعلى من 2300

أستاذ دولي (IM): تصنيف يتراوح بين 2400 و 2500

أستاذ دولي كبير (GM): تصنيف أعلى من 2500

- عدد الدورات 9 دورات لكل لاعب

- المدة 25 دقيقة مع السماح بزيادة 10 ثوان

- تصنيفات اللاعبين المشاركين 1000 وأكثر

- جميع اللاعبين المحليين مقبولون

- المجموع 40 ألف دولار مقسمة بالتساوي بين الجنسين

- يحصل الأول على 6000 دولار

- ينال الثاني 4000 دولار

- يحصد الثالث 2500 دولار

- بقية المبالغ مقسمة حتى المراكز العشرة

- جائزة خاصة لأفضل لاعب محلي 1000 دولار للجنسين

- جائزة خاصة لأفضل لاعب محلي تحت 16 سنة 500 دولار للجنسين

جدول البطولة

الخميس 14 مارس : الوصول والتسجيل

الجمعة 15 مارس : الافتتاح والجولات الثلاث الأولى

السبت 16 مارس : الجولات 4،5،6

الأحد 17 مارس : يوم مفتوح (جولات في المنطقة)

الاثنين 18 مارس: الجولات 7،8،9 والختام وتتويج الفائزين

أبرز السعوديين الدوليين المشاركين

أحمد الغامدي (لاعب منتخب)

عبدالرحمن مسرحي (لاعب منتخب)

حسن المطيري (لاعب منتخب)

عبدالله فيصل المطيري (لاعب منتخب)

محمد بخاري (لاعب)

محمد العنزي (لاعب منتخب)

عبدالمحسن الأمين (لاعب)

سعود إسحاق (لاعب)

أبرز السعوديات المشاركات