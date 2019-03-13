130 سعوديا وسعودية ينافسون عمالقة الشطرنج بحائل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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تنطلق اليوم في حائل بطولة حائل الدولية للشطرنج (خاطف وسريع) للرجال والسيدات، وتستمر حتى 18 مارس الحالي برعاية أمير المنطقة عبدالعزيز بن سعد، ومشاركة أكثر من 200 لاعب ولاعبة من 17 دولة، يبحثون عن ألقاب وجوائز تصل إلى 150 ألف ريال.
وعلى عكس ما جاء في بطولة الملك سلمان التي لم تشهد مشاركة كبيرة من اللاعبين السعوديين بسبب شروط التصنيف، فتحت هذه البطولة الباب للسعوديين والسعوديات، حيث يشارك فيها 110 لاعبين سعوديين و20 لاعبة سعودية، فيما يشارك 3 لاعبين سعوديين يحملون لقب أستاذ مرشح.
ومن بين المشاركين،المصنف السابع في آسيا وانغ هو والمصنف الخامس في بلجيكا فاديم مالاكوف،والمصنف الثاني في أفريقيا، المصري أحمد عدلي. ومن المصنفات، كارينا وكورنت وبولماجا وامبارتسوموفا
كيف ستساعد البطولة السعوديين؟
يتعين على لاعب الشطرنج أن يخسر على أن يدرس تلك الخسائر، ويتعلم منها، ليخرج لاعبا أقوى، كما يمنحه اللعب في البطولات فرصة التعرف على نفسية المنافس، وممارسة إدارة الوقت، واكتساب الخبرة اللازمة.
وهذه البطولة باحتوائها على لاعبين ذوي تصنيف مرتفع تمنحهم التدريب والتجربة والتعلم منهم، والحصول على نقاط تصنيفية تساعدهم في تحقيق ألقاب في المستقبل.
سعوديون مشاركون يحملون لقب «أستاذ مرشح»
أحمد الغامدي وتصنيفه 2086
حسن المطيري وتصنيفه 2052
عبدالرحمن المسرحي وتصنيفه 1877
الدول وعدد المشاركين
- السعودية 110
- مصر 17
- الفلبين 7
- اليمن 3
- الأردن 2
- سوريا 2
- الجزائر 1
- أرمينيا 1
- بلجيكا 1
- الصين 1
- الهند 1
- الكويت 1
- السودان 1
مشاركون أصحاب تصنيف عال
- وانغ هاو - الصين - 2781
- ساقرسيان غابرييل - أرمينيا 2696
- أحمد عدلي - مصر - 2603
- فاديم مالاكوف - بلجيكا - 2554
- محمد حدوش - الجزائر - 2456
- السعودية 20
- بولندا 2
- بلجيكا 1
- مصر 1
- جورجيا 1
- الهند 1
- ليتوانيا 1
- رومانيا 1
- روسيا 1
- أوكرانيا 1
- إيرينا بولماجا رومانيا 2414
- سوكو مونيكا بولندا 2379
- أمبارتسوموفا كاريناروسيا 2331
- كورنت ديمانتي ليتوانيا2316
- كارينا شتشيبكوفسكابولندا 2311
تصنيفات لاعبي الشطرنج ومسمياتهم
- أستاذ مرشح (CM): تصنيف أعلى من 2200
- أستاذ اتحادي (FM): تصنيف أعلى من 2300
- أستاذ دولي (IM): تصنيف يتراوح بين 2400 و 2500
- أستاذ دولي كبير (GM): تصنيف أعلى من 2500
- - عدد الدورات 9 دورات لكل لاعب
- - المدة 25 دقيقة مع السماح بزيادة 10 ثوان
- - تصنيفات اللاعبين المشاركين 1000 وأكثر
- - جميع اللاعبين المحليين مقبولون
- - المجموع 40 ألف دولار مقسمة بالتساوي بين الجنسين
- - يحصل الأول على 6000 دولار
- - ينال الثاني 4000 دولار
- - يحصد الثالث 2500 دولار
- - بقية المبالغ مقسمة حتى المراكز العشرة
- - جائزة خاصة لأفضل لاعب محلي 1000 دولار للجنسين
- - جائزة خاصة لأفضل لاعب محلي تحت 16 سنة 500 دولار للجنسين
جدول البطولة
- الخميس 14 مارس : الوصول والتسجيل
- الجمعة 15 مارس : الافتتاح والجولات الثلاث الأولى
- السبت 16 مارس : الجولات 4،5،6
- الأحد 17 مارس : يوم مفتوح (جولات في المنطقة)
- الاثنين 18 مارس: الجولات 7،8،9 والختام وتتويج الفائزين
أبرز السعوديين الدوليين المشاركين
- أحمد الغامدي (لاعب منتخب)
- عبدالرحمن مسرحي (لاعب منتخب)
- حسن المطيري (لاعب منتخب)
- عبدالله فيصل المطيري (لاعب منتخب)
- محمد بخاري (لاعب)
- محمد العنزي (لاعب منتخب)
- عبدالمحسن الأمين (لاعب)
- سعود إسحاق (لاعب)
أبرز السعوديات المشاركات
- الجوهرة الحسن (لاعبة ومنظمة)
- إيمان فلاتة (لاعبة ومنظمة)
- العنود إسحاق (حكم)
- مها الزهراني (لاعبة)
- أفنان القبيشي (لاعبة)
- صبر شرواني (لاعبة)
- وجدان الأحمدي (لاعبة)
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