ريشة السيدات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل لاعبات من مختلف الجنسيات والفئات العمرية خلال استعدادهن للمشاركة في بطولة المملكة المفتوحة للسيدات التي ينظمها الاتحاد السعودي للريشة الطائرة، بالتعاون مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وتنطلق اليوم بإدارة طاقم نسائي متخصص باللعبة. (واس) (13)



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