شكرا لقرائتكم البايرن ضد ليفربول.. نوير يدخل تاريخ دوري أبطال أوروبا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل مانويل نوير حارس بايرن ميونخ، تاريخ دورى أبطال أوروبا، بعد أن تواجد فى التشكيلة الأساسية للفريق البافارى فى المواجهة أمام ليفربول، التى تنطلق فى العاشرة مساء على ملعب "اليانز آرينا" فى اياب دور الـ 16 من المسابقة.

نوير سيشارك فى المباراة رقم 100 له فى مسابقة دورى أبطال أوروبا، ليكون اللاعب اللألمانى الرابع الذى يحقق هذا الانجاز.

وسبق نوير فى الوصول للمباراة الـ 100 فى دورى الأبطال:

فيليب لام (بايرن ميونخ) 112 مباراة

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توماس مولر (بايرن ميونخ) 105 مباراة

أوليفر كان (بايرن ميونخ) 103 مباراة

وشارك نوير فى حصول بايرن ميونخ على لقب البطولة فى موسم 2012-2013 بالتغلب على بوروسيا دورتموند فى النهائى 2-1.